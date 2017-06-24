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24 Haziran 2017 14:19

Bayram trafiği tatilcileri bunalttı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek isteyen tatilciler uzun süren yolculuklarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında bulunan dinlenme tesislerinde mola veriyor.

Bayram trafiği tatilcileri bunalttı

24 Haziran 2017 14:19


Bolu’da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu üzerinde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul’dan yola çıkarak Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüler belli bölgelerde oluşan trafik yoğunluğu ve hava sıcaklıkları nedeniyle zorlu anlar yaşıyor.


İstanbul’dan Kayseri’ye gitmek için sabah saat 07.00’de yola çıktığını söyleyen Selçuk Bakır isimli sürücü, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da trafiğin çilesini çekiyoruz. Normalde biz Bolu’ya 3.5 saatte geliyoruz ama şu an da 5 buçuk saati buldu. Artık bu trafik çilesine bir çare bulunması gerekiyor. Böyle trafik yoğunluğuyla bayramlara gitmek istemiyoruz" dedi.


Saatler boyunca trafikte olan sürücüler TEM Otoyol Bolu Dağı Tüneli’ni geçtikten sonra yol kenarında bulunan dinlenme tesislerine akın etti. Bazı sürücüler ve aileleri dinlenme tesisinin içinde bulunan çimenlik alanlara çıktı.


Ailesiyle birlikte İstanbul’dan Samsun’a giden 12 yaşındaki Hamdi Efe Arslan ise dinlenme tesislerinin çimenlerinde yanında getirdiği tavuklarına su verdi. Arslan, ailesinin kendisine İstanbul’da aldığı tavukları büyüttükten sonra köyüne götürüp bırakacağını söyledi.




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