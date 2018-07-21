BBP lideri Destici’den bedelli askerlik açıklaması

Destici, fiyatın ise gelir düzeyine göre ayarlanmasını savunduklarını belirtti.

Bolu’da, Eskişehirspor ile Hacettepespor arasında oynanan hazırlık maçını izlemeye gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, maç sonunda bedelli askerlik konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bedelli askerlikte 25 yaş konusunda mutabakat olduğunu belirten Destici, “15 bin lira konusunda bizim dışımızda itiraz eden görmedim. Sadece 28 gün meselesinin kaldırılmasıyla ilgili bazı siyasi partilerimizden görüşler dile getirildi. En son Sayın Bahçeli bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ama hükümetin 28 günle ilgili bugüne kadar duruşu var. Bunu değiştirecekler mi, vazgeçecekler mi bilmiyorum. Partimizin kanaati, 28 gün olmalı ve hem pratik hem de teorik eğitim verilmeli. Mutlaka, bedelli olarak askerliğini yapacak vatandaşlarımızın 28 gün bir temel eğitimden geçmeleri yani silah tutmaları, şanlı üniformayı giymeleri, peygamber ocağının karavanasından yemek yemeleri, o ruhu yakalamaları lazım. 28 gün askerlik yaparken ister kamuda çalışsın, ister özelde çalışsın geri döndüğünde işine geri dönebilecek. Bu da yasal düzenlemeyle garanti altına alınıyor. Dolayısıyla iş kaybı diye bir şey de söz konusu değil” dedi.

“Tek bir rakam olmamalı”

Bedelli askerlik için istenen paranın tek bir rakam olmaması gerektiğini dile getiren Destici, “Herkes için 15 bin olmamalı. Gelir düzeyine göre, eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin. Aylık geliri 100 bin liraysa o da 100 bin lira ödesin. Yani bu adalet sağlansın. Asgari ücretli ile Türkiye’nin en zenginin çocuğunu aynı fiyata 15 bin liraya bedelli askerlik yaptırırsanız bence bu adil olmaz. Meclise teklif getirilirken ve Mecliste görüşülürken komisyonda bu şekilde düzenlemelerin yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

Destici, gerekli düzenlemeler için bedelli askerlik yasası için bir kaç ay daha beklenebileceğini belirterek şunları kaydetti:

“Toplumda, parasını veren askerlikten bedelli olarak kurtulur, parası olmayan gider askerliğini yapar anlayışı doğru bir anlayış değil. Bu toplumumuz arasında bir ayrışma da meydana getirir. Şehitlerimizin aileleri var onları rencide eder. Askerliğini şu an gönüllü olarak yapmakta olan er ve erbaşlarımızı rencide eder. Bence bunların hiçbirisine imkan vermemek lazım. Bunlar kolay şeyler. Acelesi yok, bir kaç ay daha beklenir bunlar yapılır. Ama şu an çıkarılıyorsa da 28 gün temel eğitim zorunlu olmalı. 15 bin lira meselesi de herkesin cebine göre ayarlanmalı diye düşünüyorum.”