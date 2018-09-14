Belediye başkanının ismini kullanarak kaymakamı şikayet eden müftü görevden uzaklaştırıldı

Bolu Yeniçağa İlçesi'nde belediye başkanının ismini ve imzasını kullanarak ilçe kaymakamını İçişleri Bakanlığı'na şikayet ettiği iddia edilen İlçe Müftüsü Nihat Aktaş, görevden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Yeniçağa İlçesi'nde yaklaşık 1 yıldır görev yapan İlçe Müftüsü Nihat Aktaş, toplantılarda onur ve şahsiyetleri zedeleyici sözler söylediği, muhtar ve amirlere ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar'ın ismini ve imzasını kullanarak İçişleri Bakanlığı'na şikayet mektubu gönderdi.

Mektubun İçişleri Bakanlığı'na ulaşmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Mektupta yazılı şikayetler hakkında Bolu Valiliği'ne çağrılarak bilgisine başvurulan Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, kendisinin böyle bir şikayetinin olmadığını ve mektup da göndermediğini söyledi. Çağlar'ın mektuptaki imzanın da sahte olduğunu belirtmesi üzerine soruşturulmaya yer olmadığına karar verildi.

Olayın aydınlatılması için girişimlerde bulunan Çağlar, mektubun gönderildiği tarih ve saatte Bolu merkezde bulunan postanenin güvenlik kameralarının incelenmesini istedi. Yapılan incelemelerde mektubun bir cami imamı tarafından gönderildiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan cami imamı, mektubu Yeniçağa İlçe Müftüsü Nihat Aktaş'ın acele bir işi olduğunu söyleyerek kendisine göndermesi için verdiğini ve içeriğinden haberi olmadığını söyledi.

Mektubu gönderen imamın ifadesinin ardından emniyet müdürlüğüne götürülen Yeniçağa İlçe Müftüsü Nihat Aktaş, sorgusunda işlediği suçu kabul etti.

Konuyla ilgili Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz Yeniçağa İlçe Müftüsü Nihat Aktaş hakkında yer alan iddialarla ilgili olarak idari soruşturma yapılması için Valiliğimizce Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan müfettiş görevlendirilmesi talep edilmiş ve Yeniçağa İlçe Müftüsü Nihat Aktaş soruşturma sürecinde geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştır” denildi.