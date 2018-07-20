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20 Temmuz 2018 10:53

Beton bariyerlere sıkışan yavru köpekleri AFAD kurtardı

Bolu’da TEM Otoyolu üzerindeki beton bariyerlerin altına sıkışan 3 yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beton bariyerlere sıkışan yavru köpekleri AFAD kurtardı

20 Temmuz 2018 10:53


Edinilen bilgiye göre Bolu’nun TEM Otoyolu Dörtdivan gişelerinde bulunan beton bariyerlerden yavru köpek sesi geldiğini duyan karayolları işçileri, sesin geldiği alana giderek arama yaptı. Beton bariyerlerin altına sıkışmış 3 tane yavru köpeği gören işçiler, durumu Afet ve Acil Durum ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, beton bariyerlerin altına sıkışan yavru köpekleri, hava kaldırma yastıkları ve kesme-ayırma aletlerini kullanarak kurtardı. Sağ kurtarılan yavru köpekler, hayvanları sahiplenmek isteyen karayolları işçilerine teslim edildi.




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