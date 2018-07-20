Beton bariyerlere sıkışan yavru köpekleri AFAD kurtardı

Edinilen bilgiye göre Bolu’nun TEM Otoyolu Dörtdivan gişelerinde bulunan beton bariyerlerden yavru köpek sesi geldiğini duyan karayolları işçileri, sesin geldiği alana giderek arama yaptı. Beton bariyerlerin altına sıkışmış 3 tane yavru köpeği gören işçiler, durumu Afet ve Acil Durum ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, beton bariyerlerin altına sıkışan yavru köpekleri, hava kaldırma yastıkları ve kesme-ayırma aletlerini kullanarak kurtardı. Sağ kurtarılan yavru köpekler, hayvanları sahiplenmek isteyen karayolları işçilerine teslim edildi.