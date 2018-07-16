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16 Temmuz 2018 13:49

Bolu TEM Otoyolu’nda 28 gün sürecek çalışma başladı

Bolu’da, TEM Otoyolu Abant-Bolu Batı kavşakları arasında başlayan ve 28 gün sürecek yol çalışması nedeniyle trafik İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Bolu TEM Otoyolu’nda 28 gün sürecek çalışma başladı

16 Temmuz 2018 13:49


Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından TEM Otoyolu Bolu geçişinde Abant Kavşağı ile Bolu Batı Kavşağı arası İstanbul istikameti, köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak veriliyor. Yaklaşık 13 Ağustos tarihine kadar süreceği bildirilen yol çalışması nedeniyle ulaşıma kapalı kesimlerde trafik kontrollü olarak sağlanırken, emniyet ekipleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücülere uyarıda bulunuyor.




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