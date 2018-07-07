Bolu TSO’dan girişimcilik atağı

Edinilen bilgiye göre, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Çalışma ve İş Kurumu arasında Aralık ayı sonuna kadar 18 uygulamalı girişimcilik eğitimi yapılmasını öngören işbirliği protokolü, Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın arasında imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan TSO Başkanı Türker Ateş, “Önümüzde 2023 hedefleri var. Bunu gerçekleştirebilmemiz için yeni girişimcilerimizin, yeni istihdam alanlarının olması, yeni şirketler oluşması lazım. Bunun bir başlangıcı olarak KOSGEB desteklerinden faydalanacak bir çalışma içerisine katılıyoruz. Yıl sonuna kadar yoğun eğitimler düzenleyeceğiz. Bunun en önemlisi katılımların yoğun olmasıdır. Türkiye’nin her yerinde bu konuya bir ilgi var. İlimizin de buna duyarlı olması gerekiyor. Kesintisiz olarak yıl sonuna kadar belirli aralıklarla bu eğitimler düzenlenecek. Gerektiğinde bazı ilçelerimizde de bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Eğitimler için yer olarak da Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı belirledik. Hedefimiz, aramızdan yeni işverenler, girişimciler çıkmasıdır. Kadınlarımızı da istihdama katabilmeyi istiyoruz. Bunlar bizim için son derece önemli konular” dedi.

Türker Ateş’ten sonra söz alan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın ise, eğitimlerin istihdama da büyük bir katkı sağlayacağına dikkat çekerek, “Yeni girişimci olmak isteyen, yatırım yapmak isteyen, işyeri kurmak isteyen tüm vatandaşlarımızın KOSGEB kredilerinden ve desteklerinden yararlanmaları için gerekli olan belgeyi verecek ve sağlayacak olan bir eğitim. Eğitimler sekiz alanda farklılaşacak ama genellikle 18 ayrı eğitim yapılacak. Her bir eğitim 25 kişilik gruplar halinde yapılacak. 450 vatandaşımıza yıl sonuna kadar Ticaret Odamızla birlikte girişimcilik sertifikasını kazandıracağız. Esas hedefimiz bu 450 vatandaşımızın büyük bir oranını kendi işini kurması, kendi yatırımını ve desteğini sağlamış olması. İşini kuran her kişi için biz İŞKUR olarak ona iş arama derdinden kurtulacağız, kendisi en az bir kişiyi istihdam ettiğinde istihdama ciddi anlamda katkı sağlamış olacak ve ülkemizin ciddi problemlerinden olan istihdam problemini çözmüş olacağız” şeklinde konuştu.

Başvurular E-Devlet Şifresi İle Yapılacak

Başvuru sürecindeki değişiklikten de bahseden İsmail Yalçın, başvuru yapacak vatandaşların e-devlet üzerinden KOBİ bilgi sistemine giriş yapmaları gerektiğini ifade etti. Yalçın, “Yeni yapılan bir değişiklik ile bu eğitimden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden mutlaka KOBİ bilgi sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Başvurular e-devlet üzerinden olacak. Başvurular otomatikman KOSGEB sayfasına düşecek ve KOSGEB’in sayfasından kesin katılımcıların listesi çıkmış olacak. Ona da vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekir. Bu konu ile ilgili bilgi almak isteyen bütün vatandaşlarımız il müdürlüklerimize müracaat ederek gerekli bilgiyi alabilirler” dedi.