Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 13:57

Bolu’da acemi kasaplar hastanelere koştu

Bolu’da sabah saatlerinde kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayan 15 kişi kent merkezindeki hastanelerde tedavi edildi.

Bolu’da acemi kasaplar hastanelere koştu

21 Ağustos 2018 13:57


Edinilen bilgiye göre, Bolu’da kurbanlarını bıçakla kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan 15 vatandaş, tedavilerini yaptırmak için kent merkezinde bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine gitti. Çoğunlukla ellerinden ve kollarından yaralanan vatandaşların bazıları kurban kestikleri alanlara ambulans çağırırken, bazıları ise vakit kaybetmemek için kendi imkanlarıyla hastanelere geldiler.


Hastanelere gelen vatandaşlardan durumları iyi olanlar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bacağından yaralanan ve durumu ağır olan bir vatandaş ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde ameliyata alındıktan sonra yoğun bakıma kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
29
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç