Bolu’da acemi kasaplar hastanelere koştu

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da kurbanlarını bıçakla kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan 15 vatandaş, tedavilerini yaptırmak için kent merkezinde bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine gitti. Çoğunlukla ellerinden ve kollarından yaralanan vatandaşların bazıları kurban kestikleri alanlara ambulans çağırırken, bazıları ise vakit kaybetmemek için kendi imkanlarıyla hastanelere geldiler.

Hastanelere gelen vatandaşlardan durumları iyi olanlar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bacağından yaralanan ve durumu ağır olan bir vatandaş ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde ameliyata alındıktan sonra yoğun bakıma kaldırıldı.