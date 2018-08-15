Bolu’da dolar fotokopisini önce ayaklar altına aldılar, sonra yaktılar

Edinilen bilgiye göre, son günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve doların hızla yükselmesine tepki gösteren Memur-Sen üyeleri, “Küresel dayatmalara hayır, emperyalizmi yeneceğiz” diyerek, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bir araya gelerek protesto gösterisi yaptı.

Dolar ve ABD Başkanı Trump aleyhine yazılı dövizlerin taşındığı protesto gösterisinde grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Koçak, Amerika’nın dünyada krizin ve şiddetin merkezi olduğunu belirterek, “Son aylarda Türk ekonomisine karşı yapılan manipülatif saldırılar Trump’ın sosyal medya üzerinden ve canlı yayın açıklamalarından sonra hızla artmış ve Türkiye üzerinde bir baskı oluşturmuştur. Aslında ABD başkanının açıklamaları aşikarın beyanından başka bir anlam taşımamaktadır. Biz son zamanlarda ekonomimize yapılan operasyonların emperyalizmin Türkiye’ye dönük olarak geliştirdiği grand stratejisinin daha önce terör örgütleri eliyle gerçekleştirdiği saldırıları, 15 Temmuz işgal girişimi gibi bir taktiksel devam olduğunu da biliyoruz. Yine biz biliyoruz ki, özellikle 2008 finansal krizle birlikte büyük bir darboğaza girmiş olan kapitalizm ve emperyalizmin ve onun en tepesindeki elitlerin yönettiği ABD’nin, özellikle 1945’ten sonraki geliştirdiği taktik ve stratejileri bir bir iflas etmiştir. Tam da bu sebepten dolayı büyük bir akıl tutulması yaşamaktadır” dedi.

Koçak, meselenin rahip Brunson ile ilgili olmadığını da belirterek, “Mesele batmakta olan bir stratejidir. Ülkemizde bazı kesimlerin yaşadığımız süreci hala Brunson üzerinden okumaya çalışmaları ve hatta hukuku hiçe sayarcasına ’ver Brunson’u krizden kurtul’ kolaycılığı 15 Temmuz’da büyük bir yenilgiye uğrattığımız emperyalizmin yeniden merci kazanmasından başka bir şeye hizmet etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından vatandaşlar, yanlarında getirdikleri dolar fotokopilerini yere atarak üzerlerine bastı. Daha sonra ise, cadde üzerinde dolar fotokopilerini yakarak protesto gösterisini sonlandırdılar.