Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 15:26

Bolu’da dolar fotokopisini önce ayaklar altına aldılar, sonra yaktılar

Bolu’da, ABD’yi ve doları protesto eden vatandaşlar, önce yanlarında getirdikleri dolar fotokopilerinin üzerine bastı, daha sonra ise yaktı.

Bolu’da dolar fotokopisini önce ayaklar altına aldılar, sonra yaktılar

15 Ağustos 2018 15:26


Edinilen bilgiye göre, son günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve doların hızla yükselmesine tepki gösteren Memur-Sen üyeleri, “Küresel dayatmalara hayır, emperyalizmi yeneceğiz” diyerek, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bir araya gelerek protesto gösterisi yaptı.


Dolar ve ABD Başkanı Trump aleyhine yazılı dövizlerin taşındığı protesto gösterisinde grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Koçak, Amerika’nın dünyada krizin ve şiddetin merkezi olduğunu belirterek, “Son aylarda Türk ekonomisine karşı yapılan manipülatif saldırılar Trump’ın sosyal medya üzerinden ve canlı yayın açıklamalarından sonra hızla artmış ve Türkiye üzerinde bir baskı oluşturmuştur. Aslında ABD başkanının açıklamaları aşikarın beyanından başka bir anlam taşımamaktadır. Biz son zamanlarda ekonomimize yapılan operasyonların emperyalizmin Türkiye’ye dönük olarak geliştirdiği grand stratejisinin daha önce terör örgütleri eliyle gerçekleştirdiği saldırıları, 15 Temmuz işgal girişimi gibi bir taktiksel devam olduğunu da biliyoruz. Yine biz biliyoruz ki, özellikle 2008 finansal krizle birlikte büyük bir darboğaza girmiş olan kapitalizm ve emperyalizmin ve onun en tepesindeki elitlerin yönettiği ABD’nin, özellikle 1945’ten sonraki geliştirdiği taktik ve stratejileri bir bir iflas etmiştir. Tam da bu sebepten dolayı büyük bir akıl tutulması yaşamaktadır” dedi.


Koçak, meselenin rahip Brunson ile ilgili olmadığını da belirterek, “Mesele batmakta olan bir stratejidir. Ülkemizde bazı kesimlerin yaşadığımız süreci hala Brunson üzerinden okumaya çalışmaları ve hatta hukuku hiçe sayarcasına ’ver Brunson’u krizden kurtul’ kolaycılığı 15 Temmuz’da büyük bir yenilgiye uğrattığımız emperyalizmin yeniden merci kazanmasından başka bir şeye hizmet etmeyecektir” ifadelerini kullandı.


Basın açıklamasının ardından vatandaşlar, yanlarında getirdikleri dolar fotokopilerini yere atarak üzerlerine bastı. Daha sonra ise, cadde üzerinde dolar fotokopilerini yakarak protesto gösterisini sonlandırdılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç