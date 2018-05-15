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15 Mayıs 2018 16:52

Bolu’da, İsrail’in yaptığı katliam protesto edildi

Bolu’da, ABD’nin Büyükelçiliği’ni Küdüs’e taşımasının ardından çıkan olaylarda İsrail’in yaptığı katliam, yüzlerce kişi tarafından protesto edildikten sonra ölen şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bolu’da, İsrail’in yaptığı katliam protesto edildi

15 Mayıs 2018 16:52


Bolu’da, öğle namazı sonrasında Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti, sendika üyeleri ve vatandaşlar, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı protesto etti. Katliamı protesto eden yüzlere kişi ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.


Eylemde konuşan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "ABD’nin Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir” dedi.


Doğanay, konuşmasının devamında ABD’ye yüklenerek şunları söyledi:


"Kudüs’ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir.”


Doğanay’ın basın açıklamasının ardından Demokrasi Meydanı’nda bulunan yüzlerce kişi ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.




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