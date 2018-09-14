Bolu'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Tanrıkulu idaresindeki 14 EZ 030 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Uğur Tıkı yönetimindeki 19 HR 169 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Tıkı ile yanında bulunan Bahadır Ön yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.