Bolu’da kar yağışı kent merkezinde etkili oldu

Bolu’da, gece saatlerinde düşmeye başlayan mevsimin ilk karı kent merkezinde de etkisini gösterdi. Sabah güne karla uyanan vatandaşlar, meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden yaptığı uyarıları dikkate alarak, evlerinden şemsiyeleri ile çıktılar. Şehir merkezinde genellikle etkili olan yeşil alanları beyaza bürüyen kar yağışı, hafif şekilde yağmurun da yağmasıyla yollarda etkili olmadı.

Bolu’ya Adana’dan geldiğini söyleyen, Ahmet İbili isimli vatandaş, ilk kez kar gördüğünü belirterek hazırlıklı olduğunu ifade etti.