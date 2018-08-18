Bolu’da kavşaktan dönen otomobil kamyonla çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bolu’nun Gerede ilçesi D-100 Karayolu Yazıköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mevlüt T. idaresindeki 34 TJ 0274 plakalı otomobil, kavşaktan İstanbul istikametine döndüğü sırada Halil Ö. yönetimindeki 06 ET 6930 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kamyonla çarpışan otomobil daha sonra, emniyet şeridinde duran Şener Topaloğlu yönetimindeki 34 ZN 4252 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra metrelerce sürüklendi. Halil Ö.’nün kullandığı kamyon ise kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, eşi Kezban, çocukları Elif Asel (3) ve Yusuf (6) ile Murat T. olay yerine gelen Gerede itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından, Gerede Devlet Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisleri’ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü 31 yaşındaki Mevlüt T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya karışan kamyon sürücüsü, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.