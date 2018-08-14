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14 Ağustos 2018 13:49

Bolu’da, kırmızı düdük uygulaması yapıldı

Bolu’da, “Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük” projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.

Bolu’da, kırmızı düdük uygulaması yapıldı

14 Ağustos 2018 13:49


Edinilen bilgiye göre, yaklaşan Kurban Bayramı tatili nedeniyle sehayat edecek sürücüleri, araçlarındaki çocuklarının hatalı davranışlara karşı uyarması ve çocukların trafik kuralları yönünden bilinçlendirilmesi amacıyla “Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük” projesi başlatıldı.


Proje kapsamında D-100 Karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturan trafik ekipleri, durdurdukları araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür vererek, sürücüleri hatalı davranışlara karşı uyarmalarını istedi.


Uygulamaya katılan Bölge Trafik Şube Müdürü Serdar Ulusoy, “Kurban bayramı ve tatil nedeniyle yola çıkacak sürücülerimizin ve ailelerinin güvenli bir şekilde ulaşacakları yerlere ulaşmalarını sağlamak için İçişleri Bakanlığı’mızca 81 ilde “Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük” kampanyası başlatıldı. Bu kampanya çerçevesinde araçlarda yolcu olarak bulunan çocuklarımıza bilgilendirme broşürü, kırmızı düdük ve tişört hediyesi taktim edilecek. Araçlarda sürücülerin cep telefonu kullanması, emniyet kemeri takmaması, aşırı hız yapmaları konusunda görev verdiğimiz çocuklarımız kırmızı düdüğü çalmak suretiyle araç sürücülerini ikaz edecek” dedi.




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