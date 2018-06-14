Bolu’da muhtarlara imar barışı anlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Bolu’da bulunan muhtarlara ‘İmar Barışı’ ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yasadan nasıl yararlanılacağı, hangi hususların İmar Affı konusuna girdiğinin anlatıldığı toplantıda konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, “İmar Barışı uygulama sayesinde yüzyıllardır bu bölgede yaşayan insanlarımızın bu haklarının devam etmesini sağlayacağız”dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, İl Mahalli İdareler Müdürü Kemal Özçelik, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, Bolu Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Çalışkan, Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu ile muhtarlar katıldı.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, “Bolu’da da daha önce yapılmış fakat yapı ruhsatı ve kullanma izni alamamış yapılar var. Özellikle önceden yapılmış kümesler var. Vatandaşlarımızın bu konuda mağduriyetleri vardı. Bu vatandaşlarımız devletin sağladığı teşviklerden yararlanamıyorlardı. Elektrik, su, doğalgaz gibi gereksinimleri bağlanamıyordu. Artık yapı kayıt belgeleriyle birlikte bunlar yapılabilecek” ifadelerini kullandı.

“31 Ekim tarihine kadar başvurabilirsiniz”

Vatandaşların yapı kayıt belgeleri olduğu sürece yapılarına yönelik herhangi bir yıkma işlemi yada para cezası işlemi yapılmayacağını söyleyen Baruş, “Daha önce de yapıyla ilgili bir para cezası yapılmışsa, o para cezası kaldırılacak, bir de yıkım kararı alındıysa yıkım kararı da geçersiz olacak. Bu çok güzel bir fırsattır. Bu düzenleme 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapılar için geçerlidir. Bu düzenleme için 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurabiliyorsunuz . Beyanlar mutlaka doğru olmalı. Beyanlar doğru olmazsa yapılan kontrol sonrası yapı kayıt belgesi iptal edilecek ve alınan para devlete kalacak. Ben şimdiden bu uygulamanın ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sizler de vatandaşımıza bu konuyu iletirseniz, 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurularını yapmalarını sağlarsanız, vatandaşlarımızın zor durumdan kurtulmalarını sağlamış olursunuz. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ancak buradan yapılamazsa vatandaşlarımız Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne giderek danışma görevlilerinden yardım alabilirler. Bu konuda başka şahıslardan para karşılığı yardım almanıza gerek yok. Bu işin suistimal edilmemesine muhtarlar olarak özen gösterin” şeklinde konuştu.