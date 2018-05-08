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08 Mayıs 2018 15:40

Bolu’da, öğrencilere afet eğitimi

Bolu’da, öğrenciler “Afete Hazırlık Eğitim Projesi” ile afetlere karşı bilinçlendirildi.

Bolu’da, öğrencilere afet eğitimi

08 Mayıs 2018 15:40


Bolu Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde düzenlenen Afete Hazırlık Eğitim Projesi kapsamında başlatılan “1. Geleneksel Afet Eğitim Programı” Yaşam Kent Mahallesi kapalı semt pazarında gerçekleşti.


Programa, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, okul müdürleri, daire müdürleri, AFAD yetkilileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.


Öğrenciler, proje kapsamında kurulan stantları gezerek, eğitim atölyelerinde afetlere karşı bilinçlendirildiler.


Öğrencilere ayrıca, yangın, sel ve deprem konulu bilgilendirme kitapçıkları da dağıtılarak yine kurumlar tarafından çeşitli hediyeler verilmesiyle eğitim tamamlandı.




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