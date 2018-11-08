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Bolu'da tek katlı ev alev alev yandı

Bolu’nun Mengen ilçesinde alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesi Kadısusuz köyünde Yusuf Gündez'e ait tek katlı evin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ve orman işletme yangın söndürme ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Evde yaşayan Yusuf ve Sevim Gündez çiftinin yangın olduğu sırada evde olmamaları büyük bir faciayı önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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