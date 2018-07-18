Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.Ö.Ö. ve N.Y.E. isimli şahısların İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuları Bolu’da sattıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Şahısların kent merkezinde park halindeki bir otomobilde uyuşturucu sattıklarını belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonda B.Ö.Ö. ve N.Y.E.’nin içinde bulundukları otomobil ve üstlerinde yaptıkları aramada 1 adet hassas terazi ile 18 gram skunk ele geçirdiler. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.