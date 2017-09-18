Bolu’da, yeni eğitim yılı renkli görüntülerle başladı

Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise öğretmenleri tarafından serinletildi.

Bolu’da, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı düzenlenen törenle başladı. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan program daha sonra Gazipaşa İlkokulu’nda öğrencilerin etkinlikleriyle devam etti. Törene, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve protokolün diğer üyeleri katıldı.

Çocuklar büyük alkış aldı

Etkinlikte, giydikleri tshirtlerin arkasında Atatürk’ün doğum ve ölüm yılının yazdığı 3’üncü sınıf öğrencileri, işaret diliyle ‘Hiç Ayrılmadık Seninle’ şarkısını söylediler. Halkoyunlarının da sergilendiği programda öğrencilerin performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Sıcak etkili oldu

Yaklaşık 30 derece sıcaklıkta 1 saat süren programda, sıcaktan bunalan çocuklar öğretmenleri tarafından yere çöktürüldüler. Töreni izlemeye gelen anne ve babalar çocuklarının başlarını elbiseriyle güneşten korumaya çalışırken, bazı öğrencileri ise öğretmenleri yelpazelerle serinletmeye çalıştı.

Eğitim hayatının ilk günü olan bir kız çocuğu ise, ‘annemin yanına gitmek istiyorum’ diyerek gözyaşı döktü. Kız çocuğunun sakinleşmesi için öğretmenleri annesinin yanına gönderdi.

İl genelinde 53 bin 854 öğrencinin eğitime başladığı ifade edildi.