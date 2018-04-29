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29 Nisan 2018 18:34

Bolu’dan, Kilis esnafına büyük destek

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın öncülüğünde Kilis’e giden 46 kişilik heyet binlerce liralık alışveriş yaparak Kilis esnafına destek oldu.

Bolu’dan, Kilis esnafına büyük destek

29 Nisan 2018 18:34


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Suriye sınırında bulunan Kilis’te halk ve askerlere moral vermek, esnafa maddi destek olmak için başlatılan “Destek için Kilis’teyiz” ziyaretleri kapsamında kente giden Bolu protokolü, işadamları ve gazetecilerden oluşan 46 kişilik ekip Kilis’te büyük sevgiyle karşılandı.


Belediye Başkan Alaaddin Yılmaz ve beraberindekiler esnafları tek tek ziyaret ederek binlerce lira değerinde alışveriş yaptılar. Heyet tarafından yapılan alışverişler kentte bulunan çocuklara ve yoksul ailelere dağıtıldı.


Kilisliler ve Belediye Başkanı Hasan Kara Bolululara teşekkür ederek, “Bolu halkının desteğini hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.


Kilis’e yapılan ziyarette Öncüpınar Sınır Kapısı, Mülteci Kampı ve İl Jandarma Komutanlığı da ziyaret edildi.




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