Boluspor- Gazişehir Gaziantep maçının ardından

Lig playoff yarı final karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep rakibi Boluspor’u deplasmanda 1-3 yenerek adını finale yazdıran takım oldu. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “inanılmaz bir atmosfer vardı. Onları burada ödüllendirmek isterdik ama maalesef olmadı. Kalemize ilk gelen top gol olunca çok da yapacak birşeyimiz kalmadı. Ön tarafta biraz daha fazla oynamak istedik, coşkulu oynamak istedik ama rakibe pozisyonlar verdik. Rakibin etkili oyuncuları vardı. Taktik anlamında söylenecek birşey yok, nasip değilmiş diyoruz. Ama 16’ıncılıktan 3’üncülüğe kadar bu çocuklar getirdi, özveriyle getirdiler, iyi mücadele ettiler. Bolu halkına güzel bir sezon yaşattıklarını düşünüyorum. Onlarla çalışmak keyif verdi bana. Bu veda konuşması değil, mukavelem bitti ne olacağını bilmiyorum, oturacağız görüşeceğiz daha sonra. Ama çok da fazla takılmamak lazım. Bir laf vardır bizde, “çayı demleyin bir daha başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Karafırtınalar, ‘hakemlerin ve siyasetin etkili olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusuna ise, “ilk maç için söyleyebiliriz ama bu maç içi öyle birşey söyleyemeyiz. İlk maçta çok bariz bir şekilde gördük bunu. Keşke olmasaydı, ilk maç daha temiz oynansaydı. Ama geçtikten sonra playoff’u değil ilk 2’yi hedeflemek lazım. Buralara kaldığın zaman bürokrasiyi maalesef geçemiyorsun. İnşallah böyle şeyler olmaz. Ama, VAR sistemi belik bunu ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Hayırlısı olsun ben bunu sonuna kadar destekliyorum” şeklinde cevap verdi.

Gazişehir Gaziantep cephesi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, “iki ayaklı bir maç oynadık. İlk maçta ifade etmiştim, gol yemeden kazanmak, olamıyorsa 0-0 bitsin. Deplasmanda bir gol bulmak diye düşünmüştük. İlk maç 90 artıda da olsa Webo’nun golüyle 1-0 kazandık. Buraya öyle bir avantajla geldik. Aslında çok büyük avantaj gibi gözükmese de burada en azından 1 gol bulmanın peşindeydik. Onu da çok şükür maçın başında bulduk. Sonra ikinci golü bulduktan sonra rakibin de biraz direncini düşürdük. Dolayısla biraz daha rahat geçmeye başladı maç. Bugün oyuncularım verilen görevleri eksiksiz yaptı. Hatasıza yakın oynadılar. Bir anlık hatamızdan gol yesek de maçtan önce inşallah maçı kazanır, hak eden de finale çıkar demiştim. İki maçta da rakibimizi yendiğimize göre hakettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum onlarla. Camiamıza hayırlı olsun. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Artık yolumuz Bursa’ya gidiyor. Bavullarımızı daha hazırlamamıştık. Başkanımız sağolsun maçtan önce Bursa’nın planlamasını da yapmıştı. Oteli ayarlamıştı. O kadar güveniyordu bize. Biz de onun güvenini boşa çıkarmadığımız için mutluyuz. Boluspor’u da tebrik ediyorum, onlarda iyi mücadele ettiler” şeklinde konuştu.

Rakip Erzurumspor ile ilgili görüşlerini de açıklayan Sözeri, Erzurumspor da çok gerilerden gelerek onunda hak ederek geldiğini düşünüyorum. Gerçekten çok ciddi performans gösterdiler. İkinci yarının 2 tane flaş takımı Boluspor, Gazişehir Gaziantep ve hatta Erzurumspor’u da koyabiliriz bunun yanına. Üç tane takımdan 2’si final oynayacak. Güzel bir final olacak” dedi.