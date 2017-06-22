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22 Haziran 2017 10:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşünün 8.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

22 Haziran 2017 10:14

Gününde sabah düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenenerek, “eğer o da adaleti savunuyorsa gelsin yanımda yürüsün” dedi.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nün 8’inci gününde Bolu’nun Gerede ilçesi güzergahında yürümeye devam ediyor. Mola verdiği yerden yürüyüşüne başlamadan önce basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, “Adaletin olduğu ülkede hepimiz huzur içinde yaşarız. Eğer adalet, hukuk baskı aracı olarak kalıyorsa, mahkemler siyasi otoritenin emrine göre karar veriyorsa o ülkede rejim değişmiştir” dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik, ‘soluğunuz yeterse Pensilvanya’ya kadar gidin, geri gelmeyin’ sözlerine karşı Kılıçdaroğlu, “Ben kendi ülkemi seviyorum. Hiç bir zaman başka bir ülkeden özel olarak destek arayışına girmedim. Girmeyi de düşünmüyorum. Hiç kimse unutmasın adalet herkes için lazım. Bize hayatı boyunca oy vermemiş bir kişi haksızlığa uğradığında biz onun için de adalet gereklidir, haksızlık yapamazsınız diyoruz. Çünkü adalete inandığımız için. Rabbimiz diyor ki, adaletle hükmedin. Onun için adalet çok kutsal bir kavramdır. Sayın Bahçeli eleştirebilir. Canı sağolsun. Hatta bana göre hükumet sözcülüğüne de soyunabilir. Kendisine teşekkür ederiz eleştirileri için. Ne Pensilvanaya’ya gittim, ne Pensilvanya’da konuştum, ne de Pensilvan’ya bana teşekkür etti. Açın gazeteleri Fetullah Gülen rahatsız olduğu zaman gazetelere verilen ilanlar var. Kime teşekkür ettiği var orada. Genel başkan olarak sadece ben yokum. Ben bu ülkenin birliği ve dirliği için mücadele ediyorum. Ben bu ülkede kan akmasın diyorum. Huzur olsun barış olsun diyorum. Aç ve açıkta kimse kalmasın istiyorum. Ben bu ülkede adalet istiyorum. Adaletin olduğu yerde toplum refaha ve huzura kavuşmuş olur. Adaletin olmadığı yerde insanın hayatını bir önemin yoktur. Ben bunu savunuyorum. Devlet Bahçeli de bunları savunuyorsa yanıma gelsin burada yürüsün” şeklinde konuştu.




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