Çocuklar ‘Rafadan Tayfa’ ile doyasıya eğlendi

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupanın en büyük otoyol tesisi olan Highway AVM, 3 gün boyunca misafir ettiği ‘Rafadan Tayfa’ ekibiyle alışveriş merkezine gelen çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Geçen Cuma günü başlayan ve üç gün boyunca 13:00-18:00 saatleri arasında HighWay’de sahne alan Rafadan Tayfa ekibi, büyük ilgi gördü. Sokak oyunlarıyla başlayan etkinlikte tüm çocuklar gruplar halinde etkinlik alanında oyunlar oynadı. Ardından Rafadan Tayfa ekibinin sahne almasıyla her yaştan çocuk heyecan ve merakla bu eğlenceli gösteriyi izledi. Ailelerin de yoğun ilgisiyle birlikte etkinlik alanı dolup taşarken, Türkiye’nin her yerinden binlerce kişi gösteri için HighWay Outlet’e akın etti. Rafadan Tayfa sahnedeyken gözlerini bir an olsun sahneden alamayan minikler, söylenen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler.