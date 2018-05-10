Dolandırıcı kadınların fotoğraflarını görenler emniyete koştu

Çetenin bir marketteki dolandırıcılığı ise, anbean kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da geçtiğimiz hafta Aktaş Mahallesi’nde bir markete çocuklarıyla birlikte girerek süt alan Z.M., D.M. ve E.Z. isimli 3 kadının ‘para üstü dolandırıcılığı’ yaptığını farkeden kasiyer, durumu polis ekiplerine haber verdi. Marketin kamera kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettiği 3 kadını başka bir marketten aynı yöntemle dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli Z.M., D.M. ve E.Z., 3 gün önce çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Market sahipleri fotoğraflardan tanıdı

Para üstü dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 3 kadının basında çıkan fotoğraflarını gören 3 esnaf, kasalarında eksik para çıktığı günlerde Z.M., D.M. ve E.Z. isimli kadınların işyerlerinden alışveriş yaptıklarını farketti. Market sahipleri, emniyete giderek 3 kadın dolandırıcının kendilerini de dolandırdıklarını söyleyerek şikayetçi oldu.

Otogarda yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen marketlerin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtlarda, para üstü dolandırıcılığı yapan kadınların yine Z.M., D.M. ve E.Z. olduğu tespit edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda şüpheli 3 kadını, Kırıkkale’ye gitmek üzereyken otogara yaptıkları operasyonla gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı suçtan 3 gün sonra bir kez daha adliyeye sevk edildi.

El çabukluğu anbean kamerada

Bolu’da bir çok marketten aynı yöntemle dolandırıcılık yapan Z.M., D.M. ve E.Z. isimli kadınların bir markette el çabukluğu ile yaptıkları ‘para üstü dolandırıcılığı’ anbean marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kameralara yakalanan dolandırıcılık olayında, dolandırıcı kadınlardan birisi alışveriş yaptıktan sonra kasiyere 200 lira veriyor. Kasiyer ise, ürünlerin bedelini aldıktan sonra paranın üstünü dolandırıcı kadına iade ediyor. Alışverişi yapan kadının para üstünü almasıyla birlikte kasaya dolandırıcı kadınlardan birisi daha geliyor. İkinci kadının kasiyeri oyaladığı sırada dolandırıcılığı yapan kadın, kasiyerden aldığı para üstünün içinde bulunan 100 lirayı el çabukluğu ile cüzdanının altına saklıyor. Ardından, para üstünü 100 lira eksik şekilde kasiyere uzatarak, verdiği 200 lirayı istedikten sonra ödemeyi kasaya gelen ikinci kadının yapacağını söylüyor.