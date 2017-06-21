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21 Haziran 2017 18:32

Elektrik teline takılan metal levhalardan çarpıldı

Bolu’da, bir işçinin apartmanın 3.

Elektrik teline takılan metal levhalardan çarpıldı

21 Haziran 2017 18:32

katına balkondan sokmak istediği metal levhalar elektrik tellerine takılınca, elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Nazif Onbaşı Sokak üzerinde bulunan ve halen yapım aşamasında olan bir apartmanın 3. katında cam balkon yapımında çalışan 29 yaşındaki Emrah Çevik isimli işçi, metal levhaları iple bağlayarak balkondan dairenin içine almak istedi. Çalıştığı dairenin ön kısmında bulunan elektrik tellerini fark etmeyen işçi, iple bağladığı metal levhaları yukarı çektiği sırada levhalar rüzgarın da etkisiyle elektrik tellerine takıldı.


Metal levhaların elektrik tellerine takılmasıyla birlikte Emrah Çevik, elektrik çarpmasıyla bir anda yere yığıldı. Beraber çalıştığı arkadaşlarının 112 Sağlık ekiplerini aramasıyla Çevik olay yerine gelen ambulansla tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Elektriklerin kesildiği Nazif Onbaşı Sokak’ta yaşayan vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadılar.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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