Emniyet ekiplerinden Drone’lu trafik denetimi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, Paşaköy mevkiinde Drone’lu trafik denetimi yapıldı. Denetime Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şube müdürleri ve personel katıldı. Denetleme boyunca Bolu Emniyet Müdürlüğüne ait Drone ile trafikte kurallara uymayan araçlar ve sürücüler belirlenerek gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca denetimler sırasında Vali Baruş tarafından ailecek yolculuk eden vatandaşlara tavsiyelerde bulunarak kurallara uymaları istendi.

Denetlemeye katılan Bolu Valisi Aydın Baruş, bayram tatili başlangıcından bu yana Bolu’da herhangi büyük bir kazanın da yaşanmadığına değindi. Baruş, “Bugün itibariyle Kurban Bayramı tatiline girdik. Bolu ili de ülkemizin ana trafik aksları üzerinde bulunması münasebetiyle yoğun bir trafiğe maruz kalmakta. Özellikle dün akşam saatlerinden itibaren bugün de yoğunluk git gide arttı. Özellikle öğle saatlerinde Karabük önünde bir aşırı yoğunluk oluştu ancak bu yoğunluğa sebep olan trafik kazalarında kaza yapan araçlar ortadan kaldırıldı. Şuanda akıcı bir trafik sağlandı. Özellikle yoğun olan güzergâhlarda, Gerede ayrımından Karabük önüne doğru, yaklaşık dakikada 44 araçlık bir yoğunluk var. İstanbul-Ankara otoyolunda dakikada 68 araçlık bir yoğunluk var. Ankara-İstanbul yönünde ise 28 araçlık bir yoğunluk var. Bu da yoğun trafik olduğunun işareti değil” dedi.

Bayramı vatandaşlara zarar gelmeden atlatmak istediklerini belirten Baruş, “Dün başlayan trafikten bugüne kadar, ilimiz sınırları içerisinde çok şükür ölümlü bir kaza yaşamadık. Sadece 4 yaralanmalı kazamız oldu. 9 hafif yaralı vatandaşımız var. Bunun dışında ufak tefek maddi hasarlı kazalar tabi ki oluyor. Önemli olan vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması. Ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmak için çok yoğun tedbirler aldık. İl sınırları içerisinde, bayram süresince bu tedbirlerimiz devam edecek. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz ve İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerimiz gece gündüz, 24 saat görev başındalar. Gece ve gündüz olmak üzere, Bölge Trafiğe bağlı 28 ekibimiz, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 11 ekibimiz görev yapıyor, yaklaşık 76 personel var. Jandarma Trafik Timlerimizde de 18 ekipte 36 personelimiz görev yapıyor. İnşallah bu bayramı, vatandaşlarımızın canına halel getirmeyecek şekilde, trafik kazalarından ari olarak atlatmak istiyoruz” diye konuştu.

Bu bayram uygulamaya alınan Drone denetimi hakkında da konuşan Baruş, “Bu bayramdan itibaren uygulamaya gelecek trafik kontrollerinde bir yenilik daha var, Drone uygulaması. Özellikle şuan üzerinde bulunduğumuz D100 karayolu da dahil, şehirlerarası yollarımızda sürücülerin hatalı sollama yapmaması, önünde ki aracı yakın takipte bulunmaması, bir de hatalı ve tehlikeli şerit değiştirme ihlallerinde bulunmaması için havadan bunların kontrolünü yapacağız. Uygulama neticesinde hatalı ve tehlikeli sürüş yaptığı tespit edilen sürücülere de ceza uygulanacak” şeklinde konuştu.