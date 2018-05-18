FETÖ şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı ‘Bylock’ kullandıkları tespit edilen 2’si daha önce meslekten ihraç edilmiş öğretmen, 12’si Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi ve mezun olmuş toplam 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonda FETÖ şüphelisi 14 kişiyi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3’ü tutuklanmış 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2’si Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi öğrencisi 1’i ise yine aynı üniversiteden mezun olan E.S., B.N.G. ve E.K. adlı şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.