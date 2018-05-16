Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 14:48

FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 14 FETÖ şüphelisinden 8’i adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi

16 Mayıs 2018 14:48


Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı ‘Bylock’ kullandıkları tespit edilen 2’si daha önce meslekten ihraç edilmiş öğretmen, 12’si Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi ve mezun olmuş toplam 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonda FETÖ şüphelisi 14 kişiyi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelisi E.Ç., H.A., Ş.B., A.B., S.K., H.Ö., G.A. ve H.T. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Gözaltına alınan 6 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
25
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç