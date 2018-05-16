FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı ‘Bylock’ kullandıkları tespit edilen 2’si daha önce meslekten ihraç edilmiş öğretmen, 12’si Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi ve mezun olmuş toplam 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonda FETÖ şüphelisi 14 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelisi E.Ç., H.A., Ş.B., A.B., S.K., H.Ö., G.A. ve H.T. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.