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27 Kasım 2017 16:13

Gerede’de kar kalınlığı 45 santimetreyi buldu

Bolu’nun Gerede İlçesi’nde bulunan Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 45 santimetreyi buldu.

Gerede’de kar kalınlığı 45 santimetreyi buldu

27 Kasım 2017 16:13


Bolu’nun Gerede İlçesi’nde bulunan bin 800 metre rakımlı Arkut Dağı Kayak Merkerzi’nde 1 haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Özellikle kayağa yeni başlayanlar, kayaklı koşu ve Alp disiplini için tercih edilen Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde, yoğun kar yağışıyla birlikte antrenman sahaları ve kayak pistleri kar makineleri ile hazır hale getirildi.


Bolu’ya 56, Gerede’ye ise 4 kilometre mesafede bulunan Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından onaylı 1,5 ve 5 kilometrelik iki mukavemet pistinde kayaklı yürüyüş ve kayaklı koşu yapılabiliyor.




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