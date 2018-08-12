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12 Ağustos 2018 15:09

Gölcük Tabiat Parkı’nda hafta sonu yoğunluğu

Bolu’nun doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı’na hafta sonu tatili için gelen ziyaretçiler güneşli havanın tadını çıkardı.

Gölcük Tabiat Parkı’nda hafta sonu yoğunluğu

12 Ağustos 2018 15:09


Türkiye’nin en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesiyle hafta sonu tatili için gelen ziyaretçilerle doldu. Yılın dört mevsimi özelikle Ankara ve İstanbul’dan binlerce tatilcinin akın ettiği Gölcük Tabiat Parkı’nda, güneşli havayı fırsat bilen tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparak doğayla iç içe vakit geçiriyor. Gölde bulunan 55 çeşit nilüferin rengarenk görüntüsü tatilcilerin ilgisini çekiyor.


Göl kenarında bulunan iskelede bol bol hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur attı.


Tur rehberliği yapan ve yabancı turistleri Gölcük’e getiren Gültekin Dirier, ilk defa geldiğini belirterek, "Güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Arap misafirlerim var. Yabancı turistlerin ilgisi bayağı iyi" dedi.




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