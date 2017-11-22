Gölcük Tabiat Parkı’nda kar güzelliği

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyazlara büründü. Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin 4 mevsim ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı’nda, karın tadını çıkarmak isteyen tatilciler özellikle şehir dışından gelerek doğayla iç içe vakit geçiriyorlar.

Tabiat Parkı’nda bulunan gölü çevreleyen yeşil çam ağaçları üzerlerine yağan karla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Soğuk havaya rağmen tatilcilerin ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı’na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çekiyorlar.