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20 Temmuz 2018 15:19

Görme engelli sporcular, Bolu’da kıyasıya mücadele etti

Bolu’da görme engelli sporcuların yarıştığı Goalball Erkekler 1.

Görme engelli sporcular, Bolu’da kıyasıya mücadele etti

20 Temmuz 2018 15:19

ve 2. Lig ikinci devre müsabakalarında şampiyonlar belli oldu.


Bolu’da Pazartesi günü başlayan Türkiye Görme Engelliler Federasyonu 2018 Goalball Erkekler 1. ve 2. Lig ikinci devre müsabakaları bugün oynanan şampiyonluk karşılaşmaları ile sona erdi. Karaçayır Mahallesi’nde bulunan spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda Boğaziçi Erkekler Spor Kulübü, 1. Lig şampiyonu olurken, 2. Lig’de mücadele eden Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ise şampiyonlukla beraber bir üst lige çıkmayı başardı. Müsabakaların ardından başarılı sporculara madalya ve kupaları düzenlenen törende Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan tarafından verildi.


Törenin ardından Goalball sporu ile ilgili bilgiler veren Sayyıdan, “Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 8 branşta faaliyetlerini sürdürmekte. Bu 8 branştan bir tanesi olan Goalball branşını şu anda sona erdirdik. Goalball branşı, paralimpik olması açısından ve dünyada sadece görme engellilerin yaptığı bir spor branşı olması açısından çok önemli” dedi.


Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun ciddi anlamda mesafeler kaydettiğini söyleyen Hasan Sayyıdan, “Örneğin, 2016 yılında paralimpik oyunlarında ülkemize tarihinde ilk defa altın madalya getirdi. Bu madalya ile birlikte, görme engelliler bir sporla uğraştıkları zaman bir sosyal aktivite gerçekleştirmiş oluyorlar. Daha da önemlisi, atıl olan görme engelliler artık üretken bir birey oluyorlar. Onurlu, kişilikli ve topluma üreten bireyler olması yolunda ciddi adımlar atıyorlar” şeklinde konuştu.




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