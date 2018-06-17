Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 20:03

Highway AVM’yi yarım milyon kişi ziyaret etti

Bolu’da, bayram tatil boyunca HighWay Outlet’i 500 bin kişi ziyaret ederek hem alışveriş yaptı hem de düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadılar.

Highway AVM’yi yarım milyon kişi ziyaret etti

17 Haziran 2018 20:03


Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi bayram döneminde yarım milyon ziyaretçiyi ağırladı. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğrayan HighWay, etkinliklerine de hız kesmeden devam etti.


Haftasonu boyunca Babalar Günü’ne özel ödüllü yarışmalar düzenlenirken, bayramın üçüncü günü düzenlenen Tuğba Yurt konseriyle Alışveriş Merkezi’nde tam bir bayram havası yaşandı. Genç ve yetenekli şarkıcı Tuğba Yurt, en güzel şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Konser alanı tıklım tıklım dolarken şarkılar hep bir ağızdan söylendi.


Ayrıca, 5 Haziran Salı günü çekilişi yapılarak lüks otomobile sahip olan talihliye, HighWay Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi Genel Müdürü Dr. M. Arif Tuncer tarafından aracın anahtar teslimi yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
26
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç