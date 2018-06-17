Highway AVM’yi yarım milyon kişi ziyaret etti

Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi bayram döneminde yarım milyon ziyaretçiyi ağırladı. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğrayan HighWay, etkinliklerine de hız kesmeden devam etti.

Haftasonu boyunca Babalar Günü’ne özel ödüllü yarışmalar düzenlenirken, bayramın üçüncü günü düzenlenen Tuğba Yurt konseriyle Alışveriş Merkezi’nde tam bir bayram havası yaşandı. Genç ve yetenekli şarkıcı Tuğba Yurt, en güzel şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Konser alanı tıklım tıklım dolarken şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

Ayrıca, 5 Haziran Salı günü çekilişi yapılarak lüks otomobile sahip olan talihliye, HighWay Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi Genel Müdürü Dr. M. Arif Tuncer tarafından aracın anahtar teslimi yapıldı.