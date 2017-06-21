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21 Haziran 2017 21:59

İftar çadırı yakınındaki şüpheli paket paniğe neden oldu

Bolu’da, iftar çadırı kurulu Anıt Park’ın yaklaşık 50 metre uzağına bırakılan şüpheli paket, paniğe neden oldu.

İftar çadırı yakınındaki şüpheli paket paniğe neden oldu

21 Haziran 2017 21:59


Edinilen bilgiye göre, Kent Meydanı’nda bulunan bir kafeteryanın önündeki ağaçların arasına bırakılan çanta, kafeterya müşterileri tarafından fark edilerek polise haber verildi. Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler daha sonra olay yeri inceleme ve bomba imha ekibinin gelmesiyle şüpheli çantanın bulunduğu alanı güvenlik çemberine aldı. Çevredeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği olay yerindeki şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Okul çantası olduğu öğrenilen paketin içinden bir çift paten çıktı.


Şüpheli paketin bulunduğu Kent Meydanı’na yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan Anıt Park’ta kurulan iftar çadırında bekleyen vatandaşlar ise şüpheli paketin patlatılmasıyla korku dolu anlar yaşadılar.




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