İftar çadırı yakınındaki şüpheli paket paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Kent Meydanı’nda bulunan bir kafeteryanın önündeki ağaçların arasına bırakılan çanta, kafeterya müşterileri tarafından fark edilerek polise haber verildi. Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler daha sonra olay yeri inceleme ve bomba imha ekibinin gelmesiyle şüpheli çantanın bulunduğu alanı güvenlik çemberine aldı. Çevredeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği olay yerindeki şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Okul çantası olduğu öğrenilen paketin içinden bir çift paten çıktı.

Şüpheli paketin bulunduğu Kent Meydanı’na yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan Anıt Park’ta kurulan iftar çadırında bekleyen vatandaşlar ise şüpheli paketin patlatılmasıyla korku dolu anlar yaşadılar.