İzzet Baysal Gençlik Orkestrası’ndan caz konseri

Bolu Belediyesi’nin katkılarıyla, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), Balıkesir Üniversitesi (BÜ) ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kongre ve Kültür Merkezi Bordo Salonu’nda İzzet Baysal Gençlik Orkestrası tarafından caz konseri düzenlendi. Ulusal ve uluslararası pek çok festival ve konserde üniversiteyi başarıyla temsil eden İzzet Baysal Gençlik Orkestrası tarafından verilen caz konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Caz tutkunları, bin 250 kişilik salonu tamamen doldurdu.

Solistliğini genç kuşağın önemli caz solistlerinden Ceren Temel’in yaptığı, Şef Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece ve Şef Doç. Dr. Hasan Hakan Okay yönetimindeki orkestra, dünyaca ünlü caz şarkılarını yorumladı. Konserde ayrıca, genç sanatçı Deren Ece de yorumladığı caz şarkısı ile büyük beğeni aldı. Bir buçuk saat süren muhteşem konserin sonunda ayakta alkışlanan sanatçılara, protokol üyeleri tarafından teşekkür plaketi, teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, yaptıkları konuşmada, konseri büyük zevkle dinlediklerini belirterek sanatçıları kutladılar.