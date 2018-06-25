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25 Haziran 2018 13:10

Jandarmadan kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Bolu’da, jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanılması muhtemel yerlere yaptıkları operasyonda 320 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadan kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

25 Haziran 2018 13:10

Ekiplerin yol uygulamasında ise, 149 karton kaçak sigara yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımına engel olunması için Bolu il ve ilçelerde bulunan sorumluluk alanlarında eş zamanlı operasyon yaptı.


Uyuşturucu kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen riskli bölgelerdeki parklarda, sabit yol kontrol noktaları, metruk binalar ile yapımı devam eden inşaatlar ve köprü altlarının bulunduğu bölgelerde yapılan operasyonlarda 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Ekiplerin yol kontrollerinde yaptıkları uygulamada ise doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde 149 karton bandrolsüz kaçak sigara yakalandı.




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