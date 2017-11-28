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28 Kasım 2017 12:25

Kaçak kazı operasyonunda 23 gözaltı

Bolu merkezli 5 ilde kaçak kazı yapanlara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Kaçak kazı operasyonunda 23 gözaltı

28 Kasım 2017 12:25


Edinilen bilgiye göre, Mudurnu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında Mudurnu merkezli başlatılan soruşturma kapsamında Bursa, Düzce, Kocaeli, Balıkesir, Bolu Merkez ve Göynük ilçelerinin de bulunduğu farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 2 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçiridi. Operasyonlarda 1 kişi firar ederken 19 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.


Suçüstü yakalandılar


İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin istihbari bilgi doğrultusunda Bolu’nun Göynük İlçesi Memeceler Köyü Balcak Mevkii’nde ise, izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda, bir adet arama dedektörü, bir adet kazma ve 2 adet pirinç metal çubuk yakalanarak el konuldu. Suçüstü yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.




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