Kargo aracına kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a bir kargo firmasına ait kamyonda kaçak sigara ve pipo tütünü taşınacağı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

TEM Otoyolu üzerinde yapılan operasyonda kaçak sigara ve pipo tütünü taşındığı iddia edilen bir kargo firmasına ait kamyonu durduran ekipler, aracın kasasında arama yaptı. Yapılan aramada bilgisayar kasaları, fırın ve kolilerin içerisine gizlenmiş halde 3 bin 130 paket sigara ve 900 paket pipo tütünü ele geçirildi. Kaçak sigara ve pipoların taşındığı kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.