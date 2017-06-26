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26 Haziran 2017 13:22

Kılıçdaroğlu’na Rabia işaretli tepkili karşılama

Bolu’da bir grup, tepki göstermek amacıyla çıktıkları üst geçitte CHP konvoyunu Rabia işaretiyle karşılayarak yürüyüşe tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’na Rabia işaretli tepkili karşılama

26 Haziran 2017 13:22

Grup, çevik kuvvetin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.


CHP’nin 12 gün önce başlattığı adalet yürüyüşü, Bolu’da devam ediyor. Konvoyun, Abant kavşağı mevkisinde üst geçitten geçildiği sırda 4-5 kişilik grup Rabia işareti yaparak yürüyüşe tepki gösterdi. Yürüyüşe katılan bazı kişilerin karşılık vermesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.


Konvoyda görevli çevik kuvvet ekipleri, üst geçide çıkarak Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren gruba müdahale etti. Rabia işareti yapan grup, konvoyun geçişi sırasında bölgeden uzaklaştırıldı. Grubun uzaklaştırılmasının hemen ardından bir araç sürücüsü Kılıçdaroğlu’na tepki gösterince bazı partililer müdahale etmek istedi.


Trafik polisinin araya girmesi sonucu araç sürücüsü bölgeden uzaklaştırıldı.




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