Kızına cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan adama 14 yıl hapis

Olay, geçen Nisan ayında Bolu’nun Göynük ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan 37 yaşındaki İsmail Ç., kızı 13 yaşındaki M.Ç.’ye ve arkadaşı olan komşusunun kızı G.A.’ya cinsel istismarda bulundu. Çocukların durumu okuldaki öğretmenlerine anlatmasıyla gözaltına alınan 37 yaşındaki baba İsmail Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba iddiaları reddetti

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla yargılanan İsmail Ç., bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İsmail Ç.’nin eşi Fatma Ç.’nin de hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan baba, komşusu olan Muzaffer A.’nın kendisine kumpas kurduğunu söyleyerek, “Beraatimi istiyorum. Ben ne kendi kızıma ne de başkasının kızına kötü bir şey yapmadım” dedi.

Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan babaya 14 yıl hapis

Sanığın savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme başkanı, İsmail Ç.’nin komşusunun kızı G.A.’ya yönelik cinsel istismar suçundan beraatine karar verdi. 37 yaşındaki babanın kızı M.Ç.’ye cinsel istismarda bulunduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti, mağdurun sanığın kızı olduğu ve suçun birden fazla kez işlendiği için sanığı 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İsmail Ç.’nin mahkemedeki iyi halini göz önüne alarak cezasını 14 yıl 22 güne indirdi.

Anne önce şok oldu, sonra gözyaşlarına boğuldu

Mahkemede hazır bulunan 13 yaşındaki M.Ç.’nin annesi Fatma Ç., kararı duyduktan sonra büyük bir şok yaşadı. Bir önceki celsede kocasının bu tür davranışlarda bulunacağına inanmadığını ifade eden Fatma Ç., mahkeme salonundan çıktıktan sonra adliyenin bahçesindeki banka oturarak dakikalarca gözyaşı döktü.