Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 13:32

Kızlarının Adnan Oktar tarafından alıkonulduğunu iddia eden Elvan Koçak:

Kızlarının Adnan Oktar tarafından alıkoyulduğunu iddia ederek Oktar hakkında daha önce suç duyurusunda bulunan Elvan Koçak, Adnan Oktar’ın gözaltına alınmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızlarının Adnan Oktar tarafından alıkonulduğunu iddia eden Elvan Koçak:

11 Temmuz 2018 13:32


Edinilen bilgiye göre, Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan Elvan Koçak (44), eski eşi Gülperi T.’den olan 17 yaşındaki Büşra ve 19 yaşındaki Şeyma’dan uzun bir süre haber alamadığı dönemde, Adnan Oktar’ın televizyon programında kızlarını görerek Türkiye’ye geldi. Kızlarına bir türlü ulaşamayan Koçak, daha sonra Adnan Oktar ve kızlarını Oktar’a kaptırdığını iddia ettiği eski eşi Gülperi T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ocak ayından itibaren kızlarına ulaşmak için çaba gösteren Koçak, bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Adnan Oktar’ın gözaltına alınmasının ardından mutluluğunu dile getiren bir video çekti.


Yaklaşık 6 ay önce başlattıkları hukuk mücadelesinin meyvelerini almaya başladıklarını belirten Koçak, "Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Ben kızları Adnan Oktar tarafından kaçırılmış ve hala nerede oldukları bilinmeyen kızların babasıyım. Bugün polisin başlattığı şafak operasyonu ile Adnan Oktar gözaltına alındı. Operasyondan sonra Adnan Oktar’ın cemaat değil bir örgüt olduğunu öğrendik. Allah polisimizin ve savcılarımızın yardımcısı olsun. Devletimiz hiçbir zaman vereceği kararlara tepki göstermedim. Hukuki sürece hem Türkiye’de hem Avrupa’da devam ediyoruz. Uzun bir süreçti. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Benim hakkımda mesnetsizce iddialar vardı. O iddiaların yalan olduğu benim de haklı olduğum ortaya çıktı. İnşallah cezasını bulur. İnşallah yargımız devletimiz en güzel şekilde cezalandırır. Benim evlatlarım bu yanlışa düştü. Diğer insanların evlatları düşmesinler. Bundan sonra süreci takip edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç