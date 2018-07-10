Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay transfer istedi

Yeni sezon için kamp çalışmalarına Bolu’da başlayan Konyaspor, antrenmanlara aralarında Kamerunlu yıldız oyuncu Eto’nun da oluğu eksik oyuncuların katılımıyla devam etti. Yapılan antrenman sonrasında kamp çalışmaları ve fikstür hakkında değerlendirmede bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk haftalarının zor geçeceğini vurguladı.

“Çalışma ortamları mükemmel, arkadaşların istekleri çok yüksek”

Kampın çok güzel devam ettiğini belirten Teknik Direktör Çalımbay, “Çalışma ortamları mükemmel, arkadaşların istekleri çok yüksek. Sadece geç gelen arkadaşlarımız oldu onlar da bugün katıldı. Şu anda hiçbir sorunumuz yok çalışma açısından. Sadece yapabilirsek birkaç tane transfer yapacağız. Onları da Bolu’da bitirirsek, süper olur. Çünkü yurt dışı kampı çok önemli. Orayı da iyi çalışarak geçmemiz gerekiyor” dedi.

“Erzurumspor maçını kazanmak istiyoruz”

Fikstür sonuçları hakkında konuşan ve kendi evlerinde Erzurumspor’a karşı oynayacakları ilk maçı kazanmak istediklerini dile getiren Çalımbay, “Zor bir lig bizi bekliyor. Fikstürler dün çekildi. Bütün takımlara hayırlı olsun. Ligin ilk haftaları çok zor geçer. Kimse kimseyi tanımıyor. Herkes yeni transferler yaptı, yeni takımlar oluştu. Onun için de neyin ne olacağı belli değil. Bizim ilk maçımız kendi sahamızda. Erzurumspor’la oynayacağız ve kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Bütün hazırlık maçlarımızın tek hedefi Erzurum maçı. Kazanmak için de o maçta ne gerekirse yapacağız” diye konuştu.

“Birkaç tane takviye olursa daha da güçlü hale geliriz”

Transferde belirli bölgelere alternatif oyuncular almak istediklerini belirten Çalımbay, “Alternatif yerlerimiz var. Buralara oyuncu bulmamız gerekiyor birkaç tane. Defans olsun, sol olsun, sol öne olsun, kanatlara yani bir oyuncuya kalmayalım. O oyuncunun alternatifi olsun. Kadromuzu kesinlikle şişirmek istemiyoruz. Kadromuzdan memnunuz. Tabi birkaç tane takviye olursa daha da güçlü hale geliriz. Çünkü geçen sezon gerçekten sıkıntı yaşamış bir Konyaspor var. Bu sıkıntıları bu sene kesinlikle yaşatmayacağız. Çok daha iyi yerlerde olacağız. Yerli bulabilirsek yerli transfer yapacağız. Ama tabi ki burada yabancı sınırlaması da olduğu için onda da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hem maddi açıdan hem de takım kadrosu açısından dengeyi kurmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor”

Ligin geçen seneki kadar zor ve çekişmeli olacağına da dikkat çeken Çalımbay, “Lig geçen seneki gibi olacak. Geçen sene düşmeye kalan takımlar, şampiyonluğa giren takımlar son maçlarda belli oldu. Yine bu mücadele sürecek. Herkes birbirinin yerini biliyor. Herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Herkeste transferler devam ediyor. O yüzden her takım için zor geçecek” ifadelerini kullandı.