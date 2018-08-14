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14 Ağustos 2018 15:11

Köylerine taş ocağı istemeyen köylüler, ÇED toplantısında tepkilerini gösterdi

Bolu merkez ilçesine bağlı Çaygökpınar köyü sakinleri, köylerinin yanına yapılacak ve 47 hektar alanı kapsayacak kalker ocağına, düzenlenen ÇED toplantısında karşı tepki gösterdi.

Köylerine taş ocağı istemeyen köylüler, ÇED toplantısında tepkilerini gösterdi

14 Ağustos 2018 15:11


Bolu’da bulunan ve merkez ilçeye bağlı durumda olan Çaygökpınar köyü yakınındaki 47 hektarlık alanda kalker ocağı kurulması için bir firma tarafından yakın zamanda ruhsat alındı. Ruhsatın alınmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Özel İdare, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkilileri ile köy sakinlerinin katıldığı ÇED toplantısı düzenlendi. Köy okulunun bahçesinde düzenlenen toplantıda köy sakinlerine hitap eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, yapılacak proje hakkında kendilerinin düşüncelerini not almaya geldiklerini dile getirdi.


Köy sakinleri adına konuşan köy muhtarı vekili Kadir Arslan ise, böyle bir ocak yapılması durumunda köyün tahliye edilmesi gerektiğini, ocak sonrasında su kaynaklarının tükeneceğini ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylünün mağdur olacağına dikkat çekti. Toplantıda vatandaşlar kalker ocağına karşı çıkarken görüşleri tek tek not altına alındı. Toplantı sırasında bazı vatandaşlar ise taş ocağı yapılmasına sert bir şekilde karşı çıktı.




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