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24 Şubat 2018 13:12

Minik öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatına destek

Bolu’da, okul bahçesinde bir araya gelen 280 öğrenci minik bedenleriyle ‘Zeytin Dalı’ yazarak, Mehmetçik’e destek verdi.

Minik öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatına destek

24 Şubat 2018 13:12


Edinilen bilgiye göre, Bolu Atatürk İlkokulu’nda öğrenim gören 280 minik öğrenci üzerlerinde Türk bayrağının olduğu tişörtler giyerek okullarının bahçesinde bir araya geldiler. Ellerine de Türk bayraklarını alan öğrenciler okul müdürü Fuat Bayramoğlu’nun organizasyonunda minik bedenleriyle okullarının bahçesine ‘Zeytin Dalı’ yazarak Afrin’de teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçik’e destek oldular.


Etkinlikle ilgili bilgi veren Atatürk İlkokulu Müdürü Fuat Bayramoğlu, “Öğrencilerimizle birlikte okulun önünde sınır ötesinde harekata katılan kahraman Mehmetçiğimize dualarımızı, sevgimizi ve özlemlerimizi sunduk. Tarihe geçecek bir etkinliğe imza atmayı düşünmüştük. Bunu da başardık. Öğrencilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.




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