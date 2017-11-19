Motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti

Kaza, geçen Pazar günü D-100 karayolu Ankara istikameti Paşaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Mert Uslupat direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ve kanlar içinde kalan Uslupat, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Bir haftadır hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mert Uslupat, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Uslupat’ın cenazesi, Yeşil Camii’de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.