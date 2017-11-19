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19 Kasım 2017 13:04

Motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti

Bolu’da, geçtiğimiz hafta motosikletiyle kaza yapan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti

19 Kasım 2017 13:04


Kaza, geçen Pazar günü D-100 karayolu Ankara istikameti Paşaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Mert Uslupat direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ve kanlar içinde kalan Uslupat, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.


Bir haftadır hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mert Uslupat, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Uslupat’ın cenazesi, Yeşil Camii’de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.




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