Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 11:51

Ormanda çıplak erkek cesedi bulundu

Bolu’nun Yenicepınar Köyü yakınlarındaki orman yolunda sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu.

Ormanda çıplak erkek cesedi bulundu

28 Kasım 2017 11:51


Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Yenicepınar Köyü Çambaşı Mevkii’si orman yolu üzerinde erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede yarı çıplak halde bulunan cesedin 41 yaşındaki Murat Güler’e ait olduğu belirlendi.


Ekipler tarafından cesedin çevresi güvenlik çemberine alındıktan sonra, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinde, Güler’in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.


41 yaşındaki Murat Güler’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Sisli
    10°C
  • Cuma
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç