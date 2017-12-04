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04 Aralık 2017 11:25

Ormanda kaybolan yaralı vatandaşı UMKE kurtardı

Bolu’da, sabah saatlerinde ormanlık alana çıktıktan sonra ayağı kırılan vatandaş 2 saatlik arama çalışmasının ardından UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ormanda kaybolan yaralı vatandaşı UMKE kurtardı

04 Aralık 2017 11:25


Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Dodurma Mahallesi’ne yakın bir bölgede sabah saatlerinde ormanlık alana çıkan 34 yaşındaki İbrahim Baykara isimli vatandaş, 112 sağlık ekiplerini arayarak yaralı olduğunu ve kaybolduğunu bildirdi.


İhbar üzerine kaybolduğunu bildiren Baykara’nın tarif ettiği bölgeye 112 Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Baykara’nın cep telefonuna bir daha ulaşamayan ekiplerin ormanlık bölgede yaptıkları yaklaşık 2 saatlik arama çalışması sonrasında yaralı vatandaş bulundu.


Acılar içinde kıvranan ve sol bacağını hareket ettiremeyen 34 yaşındaki İbrahim Baykara, 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.




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