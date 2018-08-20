Pazarcılara sahte para uyarısı

Bolu Valisi Aydın Baruş, uygulamayı takip etti.

Bolu Halk Pazarı’nda Kurban Bayramı öncesi esnafa Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından sahte para bilgilendirilmesi yapıldı. Uygulamayı Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik takip etti. Uygulama sırasından Vali Baruş beraberindekiler eşliğinde pazar esnafını da ziyaret etti.

Ziyaretler sonrasın yaptığı açıklamada bayram öncesi esnaf ve vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını dile getiren Vali Baruş , “İnşallah Kurban Bayramı’na sağlıklı bir şekilde ulaşacağız. Vatandaşlarımızla bu bayrama idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, KOM ekiplerimiz buradalar. Sahte para konusunda dikkat çekmek için özellikle Pazar esnaflarını dolaşıyorlar. Esnafımızın, vatandaşımızın bayram öncesi dolandırıcılar yüzünden bir üzüntüye uğramasını istemiyoruz. Aynı şekilde diğer esnaflarımızı KOM ekipleri dolaşarak gerekli bilgilendirmeyi yapıyorlar” dedi.

Huzurlu bir bayram için tüm birimler olarak ortak çalıştıklarını dile getiren Baruş ,“Kurban Bayramı’nın tüm Bolumuz ve ülkemiz için hayırlı ve sağlıklı geçmesini temenni ediyorum. Bütün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz ve trafik ekiplerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için her şeyi yapıyoruz” şeklinde konuştu.