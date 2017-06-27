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27 Haziran 2017 09:18

Provokasyonlara karşı 12 maddelik genelge hazırlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün 13’üncü gününde yaptığı basın açıklamasında, “yürüyüş sırasında provokasyonlara gelmeyin.

Provokasyonlara karşı 12 maddelik genelge hazırlandı

27 Haziran 2017 09:18

Bunun için 12 maddelik genelge hazırladık” dedi.


CHP Genel Başkanı Keaml Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nün 13’üncü gününe sabah yaptığı basın açıklamasıyla başladı.


Bolu Dağı’nda bulunan bir tesiste geceyi geçiren Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünün 13’üncü günü ilk etabına başlamadan önce yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:


“Bugün Köroğlu’nunn diyarını terkediyoruz. Köroğlu’ya selamlar. Köroğlu gibi olanlara selamlar. Onlar için yürüyoruz. Adalet için yürüyoruz. Hiç kimse rahatsız olmasın. Provokasyonlara karşı dün akşam 12 maddelik bir genelge hazırladık. Katılan herkese vereceğiz 12 maddelik genelgeyi. Şu veya bu nedenle bizi protesto edenlere bir saldırı, bir şiddet, bir ağır söz kullanmayın. Ne söylerlerse söylesinler sadece onları alkışlayın dedik. Bu da bizim demokratik tavrımızı gösteriyor. Adalete olan inancımızı gösteriyor. Adalete ve insanlara ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.”




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