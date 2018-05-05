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05 Mayıs 2018 20:57

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Denizlispor: 0

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Denizlispor: 0

05 Mayıs 2018 20:57

Lig’in son haftasında Boluspor, sahasında Denizlispor’u 1-0 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar


48. dakikada Melih Okutan’ın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.


58. dakikada Mehmet Akyüz’ün ceza sahasına girer girmez sert şutunda kaleci Sabri’nin de müdahalesiyle top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


79. dakikada ceza sahasına gelen ortada Santos’un kafayla indirdiği topa Ahmethan’ın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Deniz Caner Özaral xx, Gökhan Barcın xx


Boluspor: Sabri Can xx, Göksu Alhas xx, Franco xx, Renato xx (İshak Çakmak dk. 62 xx), Caner Cavlun xx, Özgür İleri xx, Burak Asan xx, İrfan Başaran xx (Guido Koçer dk. 46 xx), Melih Okutan xx (Mutlu Güler dk. 76 x), Santos xx, Ahmethan Köse xxx


Yedekler: Cengizhan Şarlı, Diarra, Poepon, Sefa Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Denizlispor: Zeki Ayvaz xx (Hüseyin Altıntaş dk. 80 ?), Taşkın İlter xx, Alperen Babacan xx, Tahacan Velioğlu xx, Keremcan Akyüz xx, Veli Acar xx, Burak Altıparmak xx, Barış Örücü xx (Ziya Alkurt dk. 63 xx), Ismail Aissati xx, İsmail Haktan Odabaşı xx (Alperen Yazıcı dk. 71 xx), Mehmet Akyüz xx


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Cihan Özkaymak, Kappel


Teknik Direktör: Hamit Cihan


Gol: Ahmethan Köse (dk. 79)


Sarı kartlar: Burak Altıparmak, Taşkın İlter (Denizlispor), Burak Asan, Ahmethan Köse (Boluspor)




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