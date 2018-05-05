Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Denizlispor: 0

Lig’in son haftasında Boluspor, sahasında Denizlispor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
48. dakikada Melih Okutan’ın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
58. dakikada Mehmet Akyüz’ün ceza sahasına girer girmez sert şutunda kaleci Sabri’nin de müdahalesiyle top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
79. dakikada ceza sahasına gelen ortada Santos’un kafayla indirdiği topa Ahmethan’ın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Deniz Caner Özaral xx, Gökhan Barcın xx
Boluspor: Sabri Can xx, Göksu Alhas xx, Franco xx, Renato xx (İshak Çakmak dk. 62 xx), Caner Cavlun xx, Özgür İleri xx, Burak Asan xx, İrfan Başaran xx (Guido Koçer dk. 46 xx), Melih Okutan xx (Mutlu Güler dk. 76 x), Santos xx, Ahmethan Köse xxx
Yedekler: Cengizhan Şarlı, Diarra, Poepon, Sefa Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Denizlispor: Zeki Ayvaz xx (Hüseyin Altıntaş dk. 80 ?), Taşkın İlter xx, Alperen Babacan xx, Tahacan Velioğlu xx, Keremcan Akyüz xx, Veli Acar xx, Burak Altıparmak xx, Barış Örücü xx (Ziya Alkurt dk. 63 xx), Ismail Aissati xx, İsmail Haktan Odabaşı xx (Alperen Yazıcı dk. 71 xx), Mehmet Akyüz xx
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Cihan Özkaymak, Kappel
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Gol: Ahmethan Köse (dk. 79)
Sarı kartlar: Burak Altıparmak, Taşkın İlter (Denizlispor), Burak Asan, Ahmethan Köse (Boluspor)