Tarım arazisinde başlayan yangında 15 hektar alan zarar gördü

Olay, Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı İbrahimözü köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyün yakınında bulunan tarım alanında belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Tarlada başlayan yangın rüzgârın etkisiyle yakında bulunan ormana sıçradı. Yangının çevredeki köylüler tarafından fark edilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğüne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye Bolu, Sakarya ve Düzce’den itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk etapta bölgede bulunan arasözler ve vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangına söndürme çalışmalarına 11 arasöz, 4 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 4 iş makinesi ve 150’ye yakın yangın işçisi müdahale etti. İlerleyen vakitlerde İstanbul ve Bursa’dan gelen 2 yangın söndürme helikopterleri de yangını kontrol altına almak için çalışmalara destek verdi. Müdahalenin sonucunda yangın kontrol altına alınırken 15 hektarlık orman ve 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Alanda soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışmalar sürdürülüyor.

Köy mezarlığı da zarar gördü

Yangının yaşandığı bölgeye yakın bir alanda olan köy mezarlığı da alevlerin arasında kaldı. Çevresindeki tarım arazileri ve ormanlık alanın yandığı mezarlıklar da büyük zarar gördü.

"Soğutma çalışmaları devam ediyor”

Yangın hakkında bilgi veren Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Bugün öğle saatlerinde bir orman yangını başladı. Ziraat alanında başlayıp daha sonra ormana sıçradı. Yangına ilk olarak arasözlerimiz hızlı bir şekilde müdahale etti. Daha sonra yangın alanına İstanbul ve Bursa’dan 2 tane helikopterimiz, toplam 11 arasöz, 4 su tankeri, 5 tane itfaiye aracı, 4 iş makinesi ve 150’ye yakın yangın işçisiyle müdahale ettik. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

Yangında 15 hektar orman alanı ile yaklaşık 100 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğünü belirten Keskin, “Henüz bir ölçüm gerçekleştirmedik ama 10-15 hektar ormanlık alan ve yaklaşık 100 dönüm ziraat alanında etkili oldu. Şu an itibariyle herhangi bir ilerleme yok. Yangının ilk başlama noktası İbrahimözü köyünün kuzeyindeki alan. Buradaki yangın tepe yaptıktan sonra rüzgarın da etkisiyle yanan materyaller köyün güneyindeki alanı tutuşturdular. İkinci yangın birinci yangınla bağlantılı. Köyün etrafında emniyetini sağlamak için arasözlerle gerekli tedbirleri aldık. Köyde herhangi bir boşaltma işlemi olmadı. Köylülerimiz de bütün güçleriyle yanımızda oldular” diye konuştu.

Öte yandan yangını sosyal medya üzerinden duyan ve çevre köyden gençlerle yardıma gelen Örencik Köyü Muhtarı Sami Metin, “7-8 kilometre mesafelik uzaklıkta köyümüz. Yangını sosyal medyadan duyar duymaz köyümüzün yangın tankeriyle yangın yerine geldik. Köylü komşular organize olmuşlar, gençler de iyi çalıştı. Yangına müdahale ettik. Şu anda kontrol altına alındı gibi. Çok büyük sıkıntılı durum kalmadı” ifadelerini kullandı.